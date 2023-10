Kontorforretning og nye avhør i Jonas-saken

Den 28 år gamle mannen som først ble pågrepet i tilknytning til drapet på Jonas Henriksen, har samtykket til at saken hans går som kontorforretning. Her politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Den 28 år gamle mannen som først ble pågrepet i tilknytning til drapet på Jonas Henriksen, har samtykket til at saken hans går som kontorforretning.

Sørøst politidistrikt har oversendt en fengslingsbegjæring som Ringerike, Asker og Bærum tingrett skal ta stilling til fredag.

– Hans forsvarer har opplyst at klienten samtykker i kontorforretning, så det blir ikke noe rettsmøte fredag, sier politiadvokat Tine Henriksen til NTB.

Mannen vil fortsatt ikke la seg avhøre av politiet. Hans forsvarer, advokat Ellen Tvedt Jorem, har opplyst at han ikke har tillit til politiet og derfor ikke ønsker å forklare seg.

28-åringen ble pågrepet torsdag 14. september. Politiet ba dagen etter om fire ukers varetektsfengsling, brev- og besøksforbud i hele perioden, samt full isolasjon i to uker.

Saken gikk også da som kontorforretning. Det betyr at den behandles av domstolen uten at partene er til stede.

Fem siktet

I tillegg til 28-åringen er det fire som til nå er siktet etter at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet skutt og drept ved ei hytte på Nes i Ådal 17. august.

30-åringen fra Elverum og 32-åringen fra Hønefoss, som ble pågrepet som nummer to og tre, har vært i avhør hos politiet.

– Når det gjelder 32-åringen fra Ringerike og 35-åringen fra Jevnaker, de to som ble pågrepet sist, så er de ennå ikke avhørt, men det er satt av datoer for begge to innen de neste par ukene, opplyser politiadvokaten.

Alle fem siktede nekter straffskyld.

230 vitneavhør

Det har snart gått to måneder siden saken startet. Politiet mener de har fått mye relevant informasjon som gjør at de begynner å få en viss oversikt på hva som skjedde.

– Samtidig ser vi at dette er en kompleks sak der flere av de siktede ikke har vært i avhør. Vi er i en fase nå hvor vi begynner å få en god del oversikt, men det gjenstår mye arbeid, sier Henriksen.

Det er også mange vitner politiet ikke har fått snakket med ennå.

– Jeg tror vi er oppe i 230 vitneavhør, og gjennom dem kommer det nye navn som kan være interessante. Det gjør at det hele veien er stort arbeid knyttet til vitner, forklarer hun.

Ser særlig på mobiltelefoner

Det er et stort antall beslag i saken som politiet har jobbet med å få oversikt over. Nå ser de nærmere på beslagene og vurderer dem.

– Generelt er det alt mulig vi har beslaglagt. Det vi har konsentrert oss om, er elektroniske enheter, som mobiltelefoner og PC-er. Der har vi sikret en god del. Vi får bistand fra Kripos til å gjennomgå dette, og da særlig mobiltelefoner.

Tar høyde for nye pågripelser

Henriksen sier at de ikke har planer om noen nye pågripelser.

– Samtidig, med den enorme informasjonsmengden og kompleksiteten saken synes å ha, må vi ta høyde for at flere kan ha hatt en straffbar rolle knyttet til drapet.

Politiadvokat Tine Henriksen legger til at det er for tidlig å si noe om hvilke roller de tror de siktede har hatt i saken.