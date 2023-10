Kvinne stjal røykpakke fra mann – endte med å bli knivstukket i ryggen

En mann er i Østre Innlandet tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for drapsforsøk. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

En mann i 30-årene er dømt til fire år og seks måneders fengsel for drapsforsøk etter at han knivstakk en kvinne som stjal en røykpakke fra ham.

Det var 30. november i fjor at hendelsen skjedde på en bolig for rusmisbrukere på Hamar.

Kvinnen gikk inn på soverommet i leiligheten til en annen kvinne, der den tiltalte mannen lå og sov. Inne i leiligheten stjal hun en pakke med sigaretter, før hun stakk av gjennom verandadøra, står det i dommen fra Østre Innlandet tingrett.

Den tiltalte våknet, ble forbannet og tok med seg en kniv og løp etter kvinnen. Utenfor inngangen til boligen der kvinnen var på besøk, stakk mannen henne i ryggen med kniv slik at den gikk omtrent seks centimeter inn i brysthulen.

Da saken gikk i tingretten i forrige uke, erkjente han knivstikket, men kun straffskyld for kroppsskade og ikke for drapsforsøk. Han forklarte at han ikke mente å stikke kvinnen, men at han ikke klarte å stoppe handlingen etter at han hadde tatt med seg kniven og løpt mot kvinnen.

Et vitne forklarte på sin side i retten at han så tiltalte hogge kniven inn i ryggen på kvinnen.

I tillegg til dommen for drapsforsøk, er mannen dømt for fire tilfeller av vold mot sin kjæreste i den samme boligen for rusmisbrukere i januar og februar i år.

Han er dømt til fire år og seks måneders fengsel, samt at han må betale oppreisning til kvinnen som ble knivstukket på 150.000 kroner.