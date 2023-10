Økokrim advarer mot svindelmeldinger fra DNB, DHL og Bank Norwegian: – Rammer tusenvis av personer

Sperr kortet ditt, er anbefalingen fra politiet til folk som har gått på svindelforsøket. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

NTB

Økokrim har oppdaget at den malaysiske studenten som er siktet for bedrageri, jobbet for internasjonale kriminelle. De mener at folk fortsatt svindles i saken.