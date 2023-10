Nedslående resultat i varebilkontroll for A-krimsenteret på Vestlandet

NTB

En tverrfaglig varebilaksjon hos aktører på Vestland som utførte oppdrag for Schibsted, avdekket mange brudd på flere felt.

– Helhetsbildet er helt klart nedslående, sier Ove Boga, leder for A-krimsenteret i Vestland.

Aksjonen ble gjennomført kvelden 27. og natt til 28 september. Arbeidstilsynet vil følge opp 20 av de 53 virksomhetene.

– Vi kommer til å fortsette å følge opp denne bransjen. Vi ser absolutt behovet for mer regulering og oppfølging i hele kjeden, fra dem som bestiller varelevering, til dem som kjører ut varene. Det vi har sett over tid, både i vår region og nasjonalt, bekreftes dessverre også ved denne kontrollen, sier Boga.

Varebilbransjen, kjøretøy under 3,5 tonn, er en uregulert bransje. Det betyr at man enkelt kan opprette en virksomhet, uten løyve eller krav, ifølge A-krimsenteret.

Åpen for dialog

– Selv om vi ikke har alle detaljene, tar vi alle slike rapporter alvorlig. Vårt primære mål er å opprettholde god internkontroll for å minimere mulige avvik, skriver administrerende direktør Trond Håkon Norheim i Schibsted Distribusjon Vest i en epost til Bergens Tidende.

Han skriver det ikke er akseptabelt med avvik fra leverandøravtaler.

Eirik Svensson, som leder Vestnorsk Transportarbeiderforening, kritiserer Schibsted Distribusjon for å ikke ha fast ansatte varebilsjåfører.

– Vi har pratet med en del av dem som er ute og kjører aviser. De forteller om lange arbeidsdager, lav lønn og at de er nødt til å ha jobb for både Schibsted og andre for å få det til å gå rundt, sier han.

– Med riktig oppfølging og effektive kontrollmekanismer mener vi at dette er en bærekraftig løsning for våre oppdrag, skriver Norheim, og legger til at Schibsted er åpen for dialog med fagforeningen og andre for å forbedre arbeidsforholdene.

Opplæring uten lønn

Flere sjåfører opplyste at de var på opplæring uten å få lønn. 26 av 53 virksomheter skylder 5,4 millioner i forfalte krav. Skatteetaten følger nærmere opp disse sakene.

I alt 39 av de 53 virksomhetene er enkeltpersonforetak. 22 prosent av sjåførene har norsk/dobbelt statsborgerskap, det vil si at 78 prosent av sjåførene har utenlandsk statsborgerskap.

– Erfaringsmessig vet vi at denne gruppen er sårbare for utnyttelse. Utenlandske arbeidstakerne er avhengige av å raskt komme seg i arbeid, de vet lite om regelverket, og det er få krav til kompetanse, sier Boga.

A-krimsenteret har funnet at arbeidsgivere i bransjen organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret ved at utenlandske arbeidstakere blir presset til å opprette enkeltpersonforetak i stedet for å være ansatt. Slik kan arbeidsgivere fraskrive seg en del ansvar, og arbeidstakere mister sine rettigheter som ansatte.

Skremmende dårlig

Statens vegvesen gjennomførte teknisk kontroll av 17 kjøretøy., Av disse fikk to bruksforbud, åtte kjøretøy fikk skriftlige mangler, og det ble utstedt åtte gebyr. Vegvesenet har kommentert at det var skremmende dårlig kvalitet på kjøretøyene.

– Vi ser sjåfører som arbeider seks netter i uken og kjører lange avstander i kjøretøy med skremmende dårlig kvalitet. Ser man det i sammenheng med høye forfalte skattekrav, kan man stille spørsmål ved om dette er bærekraftig, sier Boga.

Han oppsummerer kontrollen slik: Den viser klare indikasjoner på arbeidslivskriminalitet i form av brudd på arbeidsmiljøloven, svart arbeid, svart omsetning og mulig trygdesvindel.

A-krimsenteret er et tverrstatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.