Delta varsler ambassade-streik i Stockholm

Det kan gå mot streik ved den norske ambassaden i Stockholm. Delta har sendt varsel om plassoppsigelse. Her Delta-leder Trond Ellefsen. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Det kan gå mot streik ved den norske ambassaden i Stockholm. Delta har sendt varsel om plassoppsigelse.

Arbeidstakerorganisasjonen mener Utenriksdepartementet praktiserer en arbeidsgiverpolitikk ingen andre statlige arbeidsgivere hadde kommet unna med.

Konflikten dreier seg om hvilke rettigheter de lokalt ansatte skal ha. På tross av at de er tilknyttet en av Norges største fagforeninger, vil ikke UD inngå noen avtale om medbestemmelse med dem, skriver den YS-tilsluttede organisasjonen i en pressemelding.

– Delta krever at lokalt ansatte får en tariffavtale om medbestemmelse. Noe som burde være helt ufarlig og uproblematisk for UD. Dette handler om de verdiene Norge er kjent for, og som vi skryter av ved alle anledninger, sier Delta-leder Trond Ellefsen.

I Deltas krav ligger det blant annet at de lokalt ansatte skal ha tillitsvalgte som kan representere dem på helt vanlig måte. For eksempel ved problemer på arbeidsplassen, omorganiseringsprosesser og andre situasjoner som påvirker den enkeltes arbeidshverdag.

Lokalt ansatte er personer som er rekruttert lokalt på den enkelte utenriksstasjon, og som ikke er utsendte diplomater fra UD.