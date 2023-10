Ny pågripelse etter Nordstrand-skytingen i Oslo

NTB

Politiet har pågrepet en ny mann i forbindelse med skytingen på Nordstrand i Oslo for to uker siden. Vedkommende er den tredje som er pågrepet i saken.

Mannen blir fremstilt for fengsling i Oslo tingrett klokken 15 i dag, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Han er siktet for medvirkning til grove trusler med skytevåpen samt oppbevaring av skytevåpen.

Ingen ble skadd da det sent på kvelden 26. september ble skutt mot et hus og en bil fra en bil i Rosendalsveien, som er en rolig villavei på Nordstrand i Oslo. Det ble løsnet to hagleskudd, og politiadvokat Sonika Sharma Sundheim sa til VG noen dager senere at det ble funnet en hagle utenfor boligen etter skytingen.

De som bor i huset, var hjemme da skytingen skjedde. Politiet har sagt at de ikke tror dette er snakk om en tilfeldig hendelse.

En 25 år gammel mann fra Oslo og en 35 år gammel svensk statsborger ble dagen etter pågrepet i saken. De er siktet for grove trusler med våpen og ulovlig befatning med skytevåpen.

De to mennene ble 29. september varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene er de ilagt isolasjon.