Lillestrøm stasjon åpnet igjen – fortsatt forsinkelser i togtrafikken i osloområdet

NTB

Torsdag morgen er det flere tog som blir forsinket i osloområdet. Det skyldes en hendelse like nord for Lillestrøm stasjon.

Det var klokka 5.49 at Bane Nor først meldte at stasjonen ble stengt. Klokka 7.55 kommer en oppdatering der det heter at togtrafikken er åpnet igjen.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, står det imidlertid.

– Hendelsen skjedde like etter halv seks, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor.

Noen toglinjer kjørte fortsatt som normalt hele tiden, det gjaldt lokaltogene som kjører Hovedbanen (linje L1) samt togene som kjører på Kongsvingerbanen.

Det var imidlertid helt stengt mellom Lillestrøm og Kløfta, som blant annet betydde at det ikke gikk tog til Oslo lufthavn Gardermoen.