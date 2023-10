NTB

Feilen med sporvekselen mellom Oslo S og Kolbotn er rettet. Bane Nor opplyser at publikum fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Østfoldbanen ble torsdag morgen stengt mellom Oslo S og Kolbotn på grunn av en feil. Den ble meldt klokka 5.45. Over åtte timer senere opplyste Bane Nor at feilen var rettet.

Toglinjer som kan påvirkes, går mellom Stabekk og Ski og Østfoldbanen.