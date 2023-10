NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Israel: Omfattende angrep på Gaza

Israel varslet i morgentimene at de har startet et omfattende angrep på Gazastripen. Så langt er minst 1200 mennesker drept på Gaza, ifølge helsemyndighetene der. I tillegg er rundt 5600 såret.

Tidligere i natt meldte Al Jazeera at 51 mennesker ble drept bare i løpet av en time med bombing.

FN opplyser at 1200 er drept i Israel og 3192 såret der. På den okkuperte Vestbredden er 26 drept og 427 såret.

UD avlyste ekstrafly fra Israel

Samme natt som ett fly landet på Gardermoen, avlyste Utenriksdepartementet det planlagte ekstraflyet som skulle reise fra Israel torsdag.

– Årsaken er at forsikringsselskapet Norwegian og en rekke andre flyselskap benytter, ikke lenger dekker flyginger til Tel Aviv. Norwegian og Utenriksdepartementet jobber med å finne andre løsninger, skriver departementet i en epost.

Rundt 180 personer, i all hovedsak nordmenn, skulle opprinnelig reise med flyet.

Harde kamper ved nøkkelby i Øst-Ukraina

Russiske styrker forsøker ifølge Ukraina å ta Avdijivka, som har vært beleiret i flere måneder.

Ukraina varsler at Russland har flyttet store mengder styrker og utstyr til området. Det er det største angrepet på byen siden fullskala invasjonen startet i februar 2022, sier ukrainske myndigheter.

Innbruddstyver brukte bil som rambukk under tyveri millionklassen

Onsdag kveld ble en svart stasjonsvogn brukt til å rygge inn porten på en Power-butikk på Bjørkelangen.

Butikkeier Martin Foss sier til Romerikes Blad at det gikk det fem minutter og 40 sekunder fra tyvene rygget inn i porten til de kjørte av gårde igjen.

– Alt av telefoner, airpods, smartklokker og iPader er tømt. Utstillingen er tatt samt hele sikkerhetslaget. Vi anslår at det er et sted mellom 1,5 til 2 millioner. Det er ikke noe gøy det her, sier butikkeieren.

To skadd i skyting i Stockholm

To personer er skadd etter en skyteepisode i Västberga sør i Stockholm. Skadeomfanget er ukjent.