Innbruddstyver brukte bil som rambukk på Bjørkelangen: Stjal varer for mellom 1,5 til 2 millioner

NTB

Onsdag kveld ble det gjort tyveri i millionklassen i et innbrudd på en Power-butikk på Bjørkelangen. For å komme seg inn i butikken brukte tyvene en bil.

– Overvåkingsbildene viser en svart stasjonsvogn som har blitt benyttet til å rygge inn i porten. De har forsynt seg grovt av mobiltelefoner og nettbrett inne på stedet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet meldte først om innbruddet klokken 22.15.

– Det er ingen personer som er funnet ennå. Vi har ikke noe oversikt over hvor store verdier de har fått med seg, men det er betydelige verdier, sier oppdragsleder Andreas Paulsen til NTB.

Butikkeier Martin Foss sier til RB at det gikk det fem minutter og 40 sekunder fra tyvene rygget inn i porten til de kjørte av gårde igjen.

– Alt av telefoner, airpods, smartklokker og iPader er tømt. Utstillingen er tatt samt hele sikkerhetslaget. Vi anslår at det er et sted mellom 1,5 til 2 millioner. Det er ikke noe gøy det her, sier butikkeieren.

Klokka 1.40 er søket etter gjerningspersonene avsluttet og saken blir etterforsket videre.

I mandagens episode av Åsted Norge på TV 2 ble det vist til et lignende tyveri på Elkjøp i Vestby 21. september. Da rygget en Porsche Cayenne gjennom porten til butikken og tyvene fikk med seg store verdier også da.

– De som har gjennomført innbruddet på Bjørkelangen har hatt lik modus, så det er grunn til å tenke i samme retning, men foreløpig er det for tidlig å konkludere med om det er de samme som står bak begge tyveriene, sier Paulsen.