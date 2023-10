Flere medier melder at Huitfeldts stilling er oppe til diskusjon

NTB

Flere medier melder onsdag at Annikens Huitfeldts rolle som utenriksminister henger i en tynn tråd. Det skal ha vært tema på Aps sentralstyremøte mandag.

Etter det Dagens Næringsliv kjenner til, er det svært aktuelt for statsminister Jonas Gahr Støre å fjerne Huitfeldt som utenriksminister. En av årsakene er bråket rundt habilitetssakene, og at tilliten til Ap svekkes som følge av dette. Men statsministeren har ikke tatt en endelig beslutning, presiserer avisen.

VG får fra sine kilder bekreftet at dette stemmer, og at det kan komme endringer i regjeringen neste uke. Også her er kildene tydelige på at den endelige beslutningen ikke er tatt.

Ifølge Dagbladet , som også får bekreftet opplysningene, er det blitt opplyst at Huitfeldt ikke vil trekke seg frivillig.