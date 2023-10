To omkom i kollisjon i Ål - fem kritisk skadd

To personer omkom i en kollisjon på riksvei 7 i Ål i Hallingdal onsdag ettermiddag. Riksvei 7 er svært trafikkert og går over Hardangervidda.

NTB

To personer omkom og fem ble kritisk skadd i en kollisjon mellom en personbil og et vogntog på riksvei 7 i Ål i Hallingdal onsdag ettermiddag.

Politiet har foreløpig ikke identiteten på de involverte, men opplyser at de omkomne og skadde trolig ikke er norske statsborgere.

– Det jobbes med å få dette bekreftet og varsling av pårørende, opplyste Sørøst politidistrikt på X/Twitter onsdag kveld.

De to omkomne og de fem skadde satt alle i personbilen, som var registrert for åtte personer. De fem som er kritisk skadd, behandles på Ullevål sykehus i Oslo. I vogntoget satt det en norsk mann i 20-årene, opplyser politiet.

– Han ble lettere skadd og ble undersøkt på legevakta i Ål. Han vil få oppfølging av arbeidsgiveren, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ikke mistanke om rus

Statens vegvesens ulykkesgruppe og kriminalteknikere undersøkte ulykkesstedet onsdag kveld. Havarikommisjonen for transport er også varslet om ulykken.

Politiet har en formening om hendelsesforløpet.

– Vi vil ikke gå inn på detaljer om det nå. Det er ingen grunn til å tro at av de involverte var påvirket av rus, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG onsdag kveld.

Politiet har avhørt vitner til hendelsen og personer som har kjennskap til de involverte.

Ordføreren orientert

Riksvei 7 er svært trafikkert og går videre over Hardangervidda. Ulykken skjedde ved Torpomoen like sør for Ål sentrum i Hallingdal i 17-tiden, og veien var sent onsdag kveld fortsatt stengt mellom Gol og Torpo.

Ordfører Solveig Vestenfor (Ap) i Ål kommune ble orientert om ulykken.

– Vi har et psykososialt kriseteam, og vi er i beredskap og klare til å bistå ved behov, sa ordføreren til VG onsdag kveld.

Preger lokalsamfunnet

Hun sier til avisa at ulykken preger hele lokalsamfunnet. Mange bruker veien hver dag.

– Vi opplever dette fra tid til annen. Riksvei 7 er en belastet ulykkesvei. Ulykker som dette preger oss veldig, sier Vestenfor.

Politiet ber folk som har hjulpet til, om å ta kontakt med helsevesenet hvis de trenger hjelp.

– I forbindelse med ulykken er det viktig at personer som var svært tidlig på stedet og deltok i redningsarbeidet, eventuelt kontakter helsevesenet for oppfølging. Vi har grunn til å tro at det er flere vi ikke har kunnskap om som har utgjort en stor forskjell i kveld, tvitrer de.