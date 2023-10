Stoppet ekstrem BMW: – Virket ikke som han forsto alvoret

Bjørn Eirik Loftås – Broom.no

Kontrollørene fikk flere ubehagelige overraskelser.

(Denne artikkelen ble først publisert broom.no).

Både politiet og Statens vegvesen har intensivert antall kontroller langs norske veier denne høsten. Daglig får Broom rapporter om tilfeller der både sjåfør og passasjerer ikke har fulgt reglene, og om kjøretøy som aldri skulle vært på veiene.

Tirsdag utførte vegvesenet kontroll av personbiler, varebiler og lette kjøretøy flere steder på Romerike. De fleste som ble kontrollert hadde alt i skjønneste orden, men hos én kunne de krysse av for en rekke ureglementære forhold.

Les også:Du skjønner kanskje hvorfor denne ikke fikk kjøre videre

Kan avlyse oppkjøringen

Føreren av en heftig stylet BMW 520 ble nemlig stoppet uten gyldig førerkort. Det viste seg at vedkommende skulle ha oppkjøring om to uker. Den timen kan han med sikkerhet avlyse.

Ken Robert Paulsen er inspektør i Vegvesenet, og opplever heldigvis sjelden så graverende situasjoner. Les mer Lukk

Det virket for øvrig som han hadde gjort lite for ikke å bli lagt merke til. Bilen var nemlig lakkert i flere farger, og hadde en svær bakspoiler og et ombygd eksosanlegg som avga kraftig lyd. Ingen av delene var godkjent til bruk på veien.

– Denne bilen var svært enkel både å få øye på og høre, for å si det slik.

Det sier insepektør i Vegvesenet, Ken Robert Paulsen, til Broom.

Men dette var bare toppen av isfjellet. For da kontrollørene skulle sjekke de fire passasjerene i bilen, fant de blant annet et spedbarn som var helt usikret.

I tillegg fant de en annen, mindreårig person som satt uten sikkerhetsbelte.

Spurte om å få kjøre hjem

Føreren ble umiddelbart anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt kjøring med usikret spebarn. Dette godtok vedkommende.

– Men så kom spørsmålet om han kunne få lov til å kjøre bilen hjem – med familien sin i bilen. Det virket som han overhodet ikke forsto alvoret i situasjonen, sier Paulsen.

Blåser i dirigeringen – tar livsfarlig sjanse

Det var en heftig stylet utgave av denne bilmodellen som ble stoppet. Les mer Lukk

Kan vente seg kraftig reaksjon

Ifølge vegtrafikklovens §31 kan kjøring uten gyldig førerkort straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år. Hvis man unnlater sikring av passasjerer under 15 år, får man normalt 3.250 kroner i bot, samt to prikker i førerkortet – hvis man har førerkort da.

– Var dette en sjåfør som har hatt og mistet førerkortet tidligere, og som ventet på ny oppkjøring?

– Nei, denne personen hadde ikke hatt førerkort i Norge før, og ble vel litt for ivrig på å komme i gang med kjøringen. Det var ikke særlig smart, sier Paulsen.

– Skjer det ofte at dere opplever denne typen hendelser i kontrollene deres?

– Det skjer heldigvis sjelden at det er så mye galt på en gang. Vi opplever heller ikke så ofte at folk spør om å få lov å kjøre bilen hjem, når de står uten førerkort. De fleste forstår alvoret. Hvis noen trenger hjelp til å få bragt bilen og passasjerene hjem, skisserer vi alltid forskjellige løsninger for sjåføren, avslutter han.

Holdt på å sprenge UP i lufta