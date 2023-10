Årets vinner av Akademikerprisen kjemper for små stemmeløse arter

NTB

Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU tildeles årets Akademikerpris for sin kamp for titusenvis av små stemmeløse arter.

– Jeg håper prisen kan bidra til å understreke at naturvern slett ikke er en hobby for spesielt interesserte – det er selve grunnlaget for vår eksistens, sier akademikerprisvinner Anne Sverdrup-Thygeson.

Ifølge FN står én million dyre- og plantearter i fare for utryddelse, og utviklingen går i feil retning.

Ifølge juryen har Sverdrup-Thygeson tatt på seg oppgaven å være titusenvis av små og stemmeløse arter sitt fremste talerør i en tid der naturmangfold er under sterkt press over hele verden.

Vi møter henne ofte som ekspertstemme i mediene, som kronikør, debattant, sakprosaforfatter, barnebokforfatter og som foredragsholder.

– Hun har i Norge tatt rollen som en sentral formidler av hvordan artsmangfold og bærekraft henger sammen, sier juryleder Jan Inge Eidem.

Akademikerprisen gis til norske eller utenlandske personer som har utmerket seg med sin forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet.

Prisen er en skulptur av Nico Widerberg og 150.000 kroner i støtte til videre kunnskapsformidling. Prisutdelingen finner sted 25. oktober på Sentralen.