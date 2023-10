NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 11. oktober.

Krigen mellom Hamas og Israel

Hamas-bevegelsen overrasket Israel med en storoffensiv lørdag morgen. Mange israelske sivile er blitt drept eller tatt som gisler av væpnede angripere. Israel har svart med flyangrep mot mål på Gazastripen og mobiliserer reservister. Så langt ser det ut til at det samlede dødstallet har passert 2000.

To år siden Fosen-dommen

Onsdag morgen vil Fosen-aksjonen demonstrere for å markere at det er gått to år siden Høyesterett slo fast at utbyggingen av vindturbinene på Fosen-halvøya er lovstridig og bryter med menneskerettighetene. Aksjonen vil fortsette torsdag og fredag.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har varslet at hun kommer til Oslo torsdag for å delta i aksjonene.

Forsvarsministermøte i Nato

Forsvarsministrene fra Natos medlemsland – inkludert Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) – samles til møte i Brussel.

De skal diskutere krigen mellom Hamas og Israel. Israels forsvarsminister Yoav Gallant ventes å delta på møtet via videolink. Trolig skal også krigen i Ukraina diskuteres på møtet i Brussel.

Pressetreff om ukrainske flyktninger

UDI-direktør Frode Forfang og Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn informerer onsdag om status i arbeidet med økte ankomster, mottak og bosetting av ukrainske flyktninger i tiden fremover.

Siden begynnelsen av 2022 har 63.414 ukrainere søkt asyl i Norge. Bare den siste uken har UDI mottatt 1185 asylsøknader fra ukrainere.

Representantens hus ventes å stemme over ny speaker

Kongressmedlemmene i Representantenes hus ventes å holde en avstemning over hvem som skal ta over som speaker etter Kevin McCarthy. McCarthy ble felt i et mistillitsvotum 3. oktober.

Speakeren er rangert som USAs tredje mektigste folkevalgte etter presidenten og visepresidenten.

Kommer Klæbo med avtalenyheter?

Onsdag får vi kanskje svaret på om langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo (26) skriver under en representasjonsavtale med Norges Skiforbund. Klæbo brøt i april med landslaget, og en avtale må være i boks for at han skal gå verdenscuprenn i vinter.

Klæbo har invitert til pressetreff i Orkanger onsdag. Der har Klæbo varslet at det kommer nyheter, men han har ikke spesifisert hvilke nyheter det er snakk om. Han har tidligere gitt uttrykk for at han ikke nødvendigvis trenger å gå verdenscup i vinter, og at hans fokus er på VM på hjemmebane i Trondheim i 2025.

To norske lag i sluttspillet i 16-delsfinale i sandvolleyball-VM

Anders Mol og Christian Sørum spiller 16-delsfinale i sandvolleyball-VM i Tlaxcala i Mexico. De norske tittelforsvarerne spiller sin kamp klokken 20.

Også Hendrik Mol og Mathias Berntsen tok seg videre til sluttspillet. Mol og Berntsen er henholdsvis bror og fetter av Anders Mol. De spiller sin kamp klokken 19.

Vålerenga møter Real Madrid i mesterliga-kvalifisering

Brann møter Glasgow City, mens Vålerenga skal bryne seg på Real Madrid i siste kvalifiseringsrunde for å ta seg inn i gruppespillet i kvinnenes mesterliga i fotball. Real Madrid har flere av Spanias nybakte verdensmestere i stallen, blant dem Teresa Abelleira og Olga Carmona.

Brann kunne fått atskillig vanskeligere motstand. Det skotske laget ble i vår seriemester seks poeng foran Celtic, som ble slått ut av Vålerenga i forrige kvalifiseringsrunde etter straffesparkkonkurranse. Returoppgjørene som avgjør alt, spilles 18. eller 19. oktober.