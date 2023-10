Matkøen til Kirkens Bymisjon i Bodø tidoblet på tre år

NTB

Matkøen hos Kirkens Bymisjon i Bodø har økt fra rundt 80 personer fra oppstarten i 2020, til over 800 personer i høst.

I en by med 55.000 innbyggere tilsvarer det nesten halvannen prosent av befolkningen som er avhengige av mat levert fra Kirkens Bymisjon i Bodø, skriver Dagsavisen.

– Vi kjenner på et økende behov, og vi har ikke ressurser til å svare dette behovet, sier Ine Korsnes-Nergård, sosionom i bymisjonen.

For å dekke behovet til alle på listen sin, har matstasjonen gått fra å levere mat en gang i uka, til en gang annenhver uke.

Bodøs nye ordfører, Odd Emil Ingebrigtsen (H), sier situasjonen er sterkt bekymringsfullt.

– Det har vært en fordobling siste året. Det er et tegn på at dyrtida slår inn over det ganske land når det øker så med så mye, sier ordføreren.