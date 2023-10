Politiet jakter gjerningsmann etter slagsmål ved Oslo S

NTB

To menn i 20-årene er kjørt til legevakt og sykehus etter et slagsmål på sjøsiden av Oslo S. Samtidig leter politiet etter en gjerningsmann.

De skadde har skader som tilsier stikk med en eller annen skarp gjenstand, men det at de er kjørt til legevakta, indikerer noe rundt skadeomfanget, opplyser politiet i Oslo. I en oppdatering opplyser politiet om at den ene av de to er fraktet videre til sykehus for videre behandling.

Den antatte gjerningsmannen skal ha rød hettegenser og ble sist sett på sykkel sammen med annen mann på Jernbanetorget rundt klokken 0.39.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier til NTB ved 2-tiden at de foreløpig ikke har pågrepet noen etter hendelsen.

– Vi har flere gode overvåkingsbilder fra området som kan gi oss en beskrivelse. Det er heller ikke gjort funn av noe våpen, men det søkes i området, sier operasjonslederen.