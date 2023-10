Flyet med 190 norske reisende i Israel har landet på Gardermoen

NTB

Det norske reisefølget på 190 personer som har chartret et fly ut av Israel, landet på Oslo lufthavn på Gardermoen tirsdag kveld.

Det var et reisefølge på 71 personer fra en gruppe med Israel-venner fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som chartret et fly. Søndag chartret de et fly og tilbød andre som ville komme seg ut av det krigsherjede området, å sitte på.

Flyet tok av fra Eilat Ramon-flyplassen sør i Israel i 17.30-tiden norsk tid tirsdag.

Det landet på Oslo lufthavn klokka 23.17, ifølge Flightradar24.