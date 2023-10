Aasland om ny gasslekkasje i Østersjøen: – Vi følger med på situasjonen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at regjeringen følger med på situasjonen rundt den nye gasslekkasjen i Østersjøen. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at Norge avventer mer informasjon fra finske myndigheter etter en ny lekkasje i en gassrørledning i Østersjøen.

– Vi følger med på situasjonen og avventer mer informasjon om hendelsen fra finske myndigheter, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en epost til NTB.

Tirsdag ble det meldt at det er iverksatt etterforskning etter at det natt til søndag oppsto en lekkasje fra en gassrørledning i Finskebukta. Finlands president Sauli Niinistö sier at det trolig er sabotasje bak gasslekkasjen.

– Regjeringen har stor oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap på norsk sokkel, særlig i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Jeg vil understreke at det er et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel, skriver Aasland.

I september 2022 ble gassledningene Nord Stream 1 og 2 mellom Russland og Tyskland rammet av eksplosjoner som mistenkes å være sabotasje. Saken er fortsatt ikke oppklart.