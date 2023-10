To menn tiltalt etter voldsepisode i Vika i Oslo

Politiadvokat Johannes Hafsahl er aktor i saken mot to menn som er tiltalt for vold mot tre menn i Vika i mars. Foto: Hanna Johre / NTB Les mer Lukk

NTB

To menn i 20-årene må senere denne måneden møte i Oslo tingrett etter at tre menn ble utsatt for vold utenfor et utested i Vika tidligere i år.