Norsk reisefølge på 190 personer planlegger avreise fra Israel klokken 17 tirsdag

NTB

Det norske reisefølget på 190 personer som har chartret et fly ut av Israel, planlegger å reise fra landet klokken 17 tirsdag.

Det skriver reiseleder Bjarte Ystebø i en epost tidlig tirsdag morgen.

– Med gårsdagens kansellering friskt i minne tar vi ingenting for gitt, men vi håper og ber om at dette skal lykkes, skriver han.

Bjarte Ystebø er reiseleder for en gruppe med Israel-venner fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

De hadde vært i Israel over en lengre periode. Det var Ystebø som hadde chartret flyet fra Cyprus Airways, som skulle gå direkte fra Tel Aviv til Oslo.

De er en gruppe på 71 i reisefølget, og la ut melding på Facebook søndag om at de hadde plass til flere.

– Flyet ble raskt fylt opp. Vi fikk en strøm av henvendelser og måtte til slutt gi opp å svare all. Vi sitter med følelsen av at vi kunne fylt dette flyet to ganger, sa reiselederen til Dagbladet mandag.

I e-posten skriver Ystebø at den klare meldingen fra Utenriksdepartmentet er at folk må hjelpe seg selv.

– Vi prøver å hjelpe hverandre, slik at alle kommer seg hjem, sier han.

Reiselederen sier at de har et godt samarbeid med sin lokale israelske operatør som sørger for logistikken på bakken i Israel, og ivaretar sikkerheten i dialog med israelske myndigheter.