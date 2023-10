NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Opprørere: 29 drept i angrep på flyktningleir i Myanmar

Minst 29 mennesker er drept i et angrep på en flyktningleir i Kachin i Myanmar, ifølge opprørshæren i Kachin.

Lokale medier melder om angrepet, som skal ha skjedd like før midnatt mandag. Myanmars skyggeregjering – Den nasjonale samlingsregjeringen – anklager regjeringshæren for å stå ba og kaller det en krigsforbrytelse. De ber verdenssamfunnet reagere.

– Vi har funnet 29 lik, både barn og eldre. 56 mennesker er såret, sier Naw Bu i opprørshæren i Kachin.

UD jobber med å få nordmenn ut av Israel og Palestina

Utenriksdepartementet sier de jobber med å kartlegge fortløpende utreisemuligheter for strandede nordmenn i Israel og Palestina.

– Situasjonen i området er alvorlig og uoversiktlig, og vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de reisende. Det er noen kommersielle flygninger ut fra Israel, men det er begrensede plasser og hyppige kanselleringer, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

Departementet oppfordrer reisende til å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følge råd fra lokale myndigheter.

Sju brannangrep i Stockholm i natt

Det har vært til sammen sju brannangrep i Stockholm-området i natt, ifølge politiet. Det er ikke meldt om at noen er skadd.

Politiet mener gjerningspersoner har kastet brannfarlig væske mot husene og deretter tent på.

– Alle brannene mistenkes å være påtent, sier Daniel Wikdahl i Stockholm-politiet.

HRW anklager Israel og Hamas for krigsforbrytelser

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch kaller Israels beleiring av Gazastripen for en krigsforbrytelse. De kritiserer også Hamas for angrepet på Israel.

Israel har varslet en fullstendig blokade av den beleirede Gazastripen etter angrepet på Israel som har tatt livet av over 900.

HRW-direktør Omar Shakir sier at det er en kollektiv avstraffelse og en krigsforbrytelse, skriver CNN.

Lakkeringsverksted i Arendal brant ned

Gjennom hele natten har brannvesenet jobbet på spreng for å slukke brannen i et lakkeringsverksted i Arendal.

– Brannen er under kontroll. Vi har gått over i en etterslukningsfase nå, sa vaktleder Stig Trondsen ved 110-sentralen i Agder til NTB klokken 3.20.

Verkstedet var overtent, og det var fare for at brannen kan spre seg til biler som står parkert i området. Politiet sperret også en vei som følge av brannen.