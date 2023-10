Politiet ber om null bøter etter Fosen-demonstrasjonene i vinter

NTB

I vinter ble 28 demonstranter siktet etter å demonstrert sivilt ulydig og nektet å følge politiets pålegg om å flytte seg. Nå vil politiet skrinlegge saken.

Demonstrantene blokkerte Olje- og energidepartementet og etter hvert flere departementer, i protest mot regjeringens håndtering av Fosen-dommen i Høyesterett. Nå foreslår politiet påtaleunnlatelse for samtlige demonstranter.

Det skriver VG.

Politiet vil ikke gå inn på begrunnelsen for hvorfor de har bedt om at demonstrantene skal slippe bøter – til tross for at de har brutt loven.

– Politiets vurdering ble gjort etter en helhetsvurdering, sier påtaleleder Beate Brich Sand til avisen.

Hun har oversendt saken til Oslo statsadvokatembeter. Statsadvokat Irlin Irgins sier at hun forventer at de vil bli ferdigbehandlet om to uker.