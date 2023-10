UD jobber med å kartlegge fortløpende utreisemuligheter for nordmenn

NTB

Utenriksdepartementet sier de jobber med å kartlegge fortløpende utreisemuligheter for strandede nordmenn i Israel og Palestina.

– Situasjonen i området er alvorlig og uoversiktlig, og vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for de reisende. Det er noen kommersielle flygninger ut fra Israel, men det er begrensede plasser og hyppige kanselleringer, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

Departementet oppfordrer reisende til å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følge råd fra lokale myndigheter.

Lunde forteller videre at de har begrensede muligheter til å bistå norske statsborgere som nå befinner seg i Israel på grunn av omstendighetene.

– Nordmenn som ønsker å benytte seg av grenseovergangene mellom Israel og Jordan (Yitzhak Rabin, Jordan River), Vestbredden og Jordan (Allenby/King Hussein Bridge) og Israel og Egypt (Taba), bør sjekke status for aktuell overgang før avreise. Situasjonen endrer seg raskt og terminalene kan stenge på kort varsel. Det er viktig at hver enkelt gjør grundige vurderinger om reisen kan gjennomføres på en trygg måte, sier Lunde.