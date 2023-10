Anniken Huitfeldt: Pengene våre går ikke til Hamas

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt er tydelig på at de gjør grundige risikovurderinger av alle som får støtte fra Norge.

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), uttalte mandag at hun forventer at utenriksministeren og utviklingsministeren kritisk og grundig gjennomgår all norsk bistand til Palestina.

Dette for å sikre at Norge ikke foretar utbetalinger til aktører som støtter Hamas' terrorhandlinger.

Mandag kveld bekrefter utenriksminister Anniken Huitfeldt overfor ABC Nyheter at det ikke er tilfelle.

– Gode rutiner

– Vi har gode rutiner for å sikre at våre penger ikke går til Hamas, sier Huitfeldt.

– Vår støtte går til palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden. Den går også til FN, norske og internasjonale organisasjoner og deres arbeid for at palestinerne i Gaza kan få vann, mat og medisiner, sier Huitfeldt.

Hun understreker at de gjør grundige risikovurderinger av alle som får støtte fra Norge.

– Når det gjelder dagens prosjekter i Gaza, vurderer vi nå om de er mulige å gjennomføre, og ser også på om det er bedre måter disse pengene bør brukes på.

Huitfeldt påpeker at det er livsviktig at folk i Gaza har mat og medisiner. Dette bidrar Norge til gjennom blant annet FN og Røde Kors som daglig redder liv og lindrer nød, sier utenriksministeren.

– Vi følger nøye med på situasjonen på bakken og vil fortløpende vurdere om det er behov for mer støtte, avslutter hun.

Frp og KrF vil fryse bistanden

I lys av det som har skjedd og som fortsatt skjer i Israel og Palestina, tar både KrF og Frp til orde for å kutte eller fryse noe av bistanden Norge sender til Palestina.

Særlig Frps Sylvi Listhaug gikk hardt ut, og mente Norge med sin finansiering av det palestinske skolesystemet har vært med å bidra til å gjøre dagens situasjon mulig.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Åsmund Aukrust uttalte mandag at Listhaugs påstander er helt urimelige.

Venstre-leder Guri Melby er ikke enig med KrF og Frp. Hun mener ikke det er riktig å fryse humanitær bistand til Gaza.

– Israel trenger nå vår politiske støtte fordi de har en helt legitim rett til å forsvare seg mot terrorangrep fra Hamas. Samtidig er det en sivil befolkning på Gazastripen som lever under ekstremt vanskelig forhold både akkurat nå og i dagene som kommer. Det gjør at behovet for humanitær bistand til Gaza er stort, og kommer til å øke, sier Melby til ABC Nyheter.