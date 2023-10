Kvinne fengslet i to uker etter knivstikking i Halden

NTB

Kvinnen som er siktet for å ha knivstukket en mann i Halden torsdag i forrige uke, er varetektsfengslet i to uker.

Politiadvokat Anders Svarholt sier til Halden Arbeiderblad at kvinnen ikke har vært villig til å forklare seg for politiet. Hun er foreløpig siktet for kroppsskade.

Det var klokken 21.40 torsdag at AMK-sentralen fikk melding om knivstikkingen i en leilighet i Halden sentrum.

Kvinnen ble pågrepet i 23.30-tiden da hun vendte tilbake til leiligheten der knivstikkingen skjedde.

Mannen som ble knivstukket i overkroppen, ble fløyet til Ullevål sykehus med redningshelikopter. Han er alvorlig skadd, men utenfor livsfare. Han er mandag fremdeles innlagt på sykehus.