Tiltalt for Ikea-skyting: – Jeg skulle gi dem en støkk

NTB

44-åringen som er tiltalt etter skytingen ved Ikea i Oslo i februar, nekter straffskyld for drapsforsøk. Han sier at han bare ville skremme.

– Jeg ville være så skrekkinngytende som overhodet mulig. Jeg skulle gi dem en støkk, altså skremme dem, forklarte den tiltalte 44-åringen i Oslo tingrett mandag, skriver VG.

Mannen nekter straffskyld for tiltalen på drapsforsøk, men erkjenner skyld for kroppsskade og brudd på våpenloven.

Ifølge tiltalen skal mannen ha avfyrt tre skudd «mot eller nær» en Tesla personbil. Ved bilen var det tre menn. Ingen av dem ble truffet av skuddene, men tiltalte må likevel svare for tre drapsforsøk.

Skytingen fant sted på parkeringsplassen ved Ikea på Furuset i Oslo noen minutter etter klokken 20 tirsdag 21. februar i år.

Uenighet om klokke

Kun én av de tre fornærmede i saken fikk skader i hendelsen – han ble truffet av metallfragmenter i en fot.

I Oslo tingrett mandag forklarte tiltalte at han tre dager før hendelsen ved Ikea ble oppsøkt hjemme av en norsk-pakistansk mann og tre andre med tildekkede ansikter, mens tiltaltes familie var hjemme. Norsk-pakistaneren krevde oppgjør for en påstått falsk Rolex-klokke, som han anklaget den tiltalte for å ha solgt til en person i Oslos gjengmiljø.

Den tiltalte sa i retten at han opplevde situasjonen som truende.

Den tiltalte mener likevel selv at konflikten stammer fra en sak der han var tiltalt for hvitvasking av 850.000 kroner for en av lederne i B-gjengen og grovt heleri av 1,5 millioner kroner, skriver Aftenposten.

I den saken ble han i tingretten frikjent for hvitvasking, men ble dømt til fem måneders fengsel for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Saken går fremdeles i rettssystemet og er ikke endelig avgjort.

Den tiltalte sier at det etter behandlingen i tingretten oppsto en konflikt mellom ham og dem han skjøt mot ved Ikea.

– Det ble veldig dårlig stemning. De likte ikke det jeg hadde gjort og sagt åpent i retten, forklarte han.

– Hadde full mulighet til å drepe

Etter at mennene hadde møtt opp hjemme hos den tiltalte, avtalte de å møtes ved Ikea Furuset tre dager senere, skriver TV 2.

I retten forklarte mannen at han fryktet for møtet, og at han tok med seg et tsjekkisk automatgevær, skuddsikker vest og 60 skudd.

44-åringen forklarte at han først avfyrte skudd i lufta, da han oppfattet en av de tre mennene som en trussel. Deretter avfyrte han skudd mot hjulene på de fornærmedes bil.

– Det var veldig uheldig at han ble skutt og truffet. Hvis jeg ønsket å skyte for å drepe, så hadde jeg full mulighet til det, forklarte tiltalte.

44-åringen er også tiltalt for grov ulovlig bevæpning på offentlig sted og for grovt brudd på straffeloven og våpenloven ved å ha anskaffet våpenet uten tillatelse fra politiet.