Flere forsikringssaker knyttet til krigen i Midtøsten

NTB

Forsikringsselskapene Gjensidige og Tryg har registrert over 20 forsikringssaker knyttet til krigen i Midtøsten.

Gjensidige opplyser mandag at de har registrert mellom 10 og 15 forsikringssaker, mens Tryg opplyser at de så langt har fått 13 henvendelser.

– Ut fra situasjonen som er oppstått, har Tryg bestemt at vi dekker tidligere hjemreise for våre kunder som er i Israel og ønsker dette. Vi dekker også avbestillinger for reiser som skulle vært foretatt etter 7. oktober, da norsk UD utstedte reiseråd for Israel, Gaza og Vestbredden, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Også Gjensidige dekker merutgifter til fremskyndet hjemreise eller evakuering for dem som reiste inn i områdene før lørdag. Kompensasjon for tapt ferie dekkes også, skriver Gjensidige i en pressemelding.

Selskapene oppfordrer alle som befinner seg i området, til å registrere seg på reiseregistrering.no.

– Vi oppfordrer alle til å følge oppdateringene fra Utenriksdepartementet og sørge for at du er godt informert før du tar beslutning om reise, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Tryg skriver at de oppfordrer alle som vil ha tidlig hjemreise, om å prøve å skaffe seg billett med de flyselskapene som fortsatt har utgående ruter fra Israel.

– Vi har ingen mulighet for å skaffe plass på fly, så dette er noe man må ordne selv, sier Irgens.