Israels ambassadør tror det blir en lang krig

Røyk stiger opp over Gazastripen etter et rakettangrep mandag. Israels ambassadør til Norge sier han tror det vil bli en lang og blodig krig mot Hamas. Foto: Hatem Moussa/AP/NTB

NTB

Israels ambassadør til Norge sier han tror det vil bli en lang og blodig krig mot Hamas. Han ber den norske regjeringen forstå hvorfor landet må kjempe.

Hamas-angrepet mot Israel har ført til at minst 800 mennesker har blitt drept i Israel siden lørdag.

Foreløpig er det uklart akkurat hvordan Israel vil slå tilbake, men Israels ambassadør til Norge Avi Nir-Feldklein sier han venter en lang krig, skriver Aftenposten.

– Vi vil trenge forståelse fra den norske regjeringen og det norske folk, sier ambassadøren.

Nir-Feldklein har merket seg at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller angrepet terrorisme, og at Støre la vekt på Israels rett til å beskytte egen befolkning.

– Vi vil veldig gjerne at den norske regjeringen sier det som det er, og erklærer at Hamas er en terrororganisasjon. Både USA og EU gjorde det for flere år siden, sier ambassadøren.

Video: Dette vet vi om konflikten så langt