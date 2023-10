Hovedredningssentralen avslutter søket etter at nødrakett ble observert ved Lindesnes

NTB

Hovedredningssentralen har avsluttet søket etter at det ble observert en nødrakett fra Grønsfjorden ved Lindesnes tidligere søndag kveld.

Søket ble avsluttet klokken 23.40 opplyser vakthavende redningsleder Jan Erik Skorpe til NTB.

– Det er såpass gode søkeforhold der og et ganske lite område. Vi klarer ikke å se at det er noen som har behov for noe hjelp og vi har heller ikke mottatt noen nødssamtaler, sier redningslederen.

Det var klokken 21.48 at Hovedredningssentralen sendte ut et redningshelikopter og to redningsskøyter til området for å gjennomføre søk etter at det var observert en nødrakett fra Grønsfjorden ved Lindesnes.

– Ut ifra de bildene vi har, så er vi nokså sikre på at det er sendt opp en nødrakett, men vi føler vi har fått dekket det området som har vært nødvendig uten å gjøre noen funn, sier Skorpe.