Tiltalt for bedrageri av 8,5 millioner – fikk folk til å oppgi bank-ID

NTB

En Oslo-mann må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt bedrageri eller forsøk på grovt bedrageri for til sammen 8,5 millioner kroner.

Ifølge tiltalen skal 29-åringen alene eller sammen med andre ha lurt flere personer til å oppgi sine bank-ID-detaljer. Fremgangsmåten er beskrevet slik for det største av tiltalepunktene:

«Torsdag 17. september 2020, alene eller i fellesskap med andre, kontaktet han NN per telefon og utga seg for å ringe på vegne av banktjenesten BankID, hvoretter han under påskudd av å skulle bistå NN med autentisering av hans BankID forledet NN til å opplyse til ham og/eller til å taste egne BankID-koder på sådan måte at til sammen kr 3.900.000,- urettmessig ble overført.».

Den samme fremgangsmåten er beskrevet også i de øvrige tiltalepostene. Tiltalte må svare for fullbyrdede bedragerier for til sammen 5,8 millioner kroner og et forsøk på 2,7 millioner. Forsøket lyktes ikke fordi personen som var offeret i den saken, fattet mistanke og nektet å taste inn flere koder.

Det er satt av én uke til straffesaken i Oslo tingrett. Strafferammen etter tiltalen om grovt bedrageri er seks års fengsel.