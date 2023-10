NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 8. oktober.

Sikkerhetsrådet holder krisemøte

FNs sikkerhetsråd har hasteinnkalt til et møte om situasjonen i Midtøsten etter Hamas-angrepet mot Israel lørdag morgen. Møtet starter klokken 21 norsk tid.

Brasil ba lørdag ettermiddag om et hastemøte i Sikkerhetsrådet etter at den palestinske Hamas-bevegelsen tidlig lørdag innledet et massivt angrep på Israel fra Gazastripen. Israel har siden angrepet en rekke mål på Gazastripen.

Brasil, som akkurat har overtatt det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd, sier de fordømmer Hamas-angrepet og uttrykker sin solidaritet med det israelske folket.

Røde Kors velger president

Under årets landsmøte på Lillestrøm i skal det velges ny president i den norske delen av organisasjonen. Det er Thor Inge Sveinsvoll som har hatt vervet de tre siste årene.

Valgstyret i Norges Røde Kors har innstilt styregrossist Siri Hatlen som ny president i Røde Kors, men Sveinsvoll stiller også opp.

Valg i Luxembourg

Det skal velges ny nasjonalforsamling i Luxembourg. Landet er et arvelig konstitusjonelt monarki, med en storhertug som statsoverhode og et parlamentarisk demokrati.

Regjeringen utnevnes av storhertugen, men utgår fra et flertall i nasjonalforsamlingen deputertkammeret, der de 60 representantene velges i allmenne valg for fem år. På grunn av stemmeplikt er valgdeltakelsen høy.

Norsk superduell i Premier League

Det er duket for et «norsk» toppoppgjør når Arsenal med kaptein Martin Ødegaard får besøk av Erling Braut Haaland og Manchester City til seriekamp i den engelske eliteserien.

Før kampen ligger lagene på henholdsvis andre- og tredjeplass i serien, men med en kamp mindre spilt enn serieleder Tottenham.