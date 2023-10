Politiet advarer mot svindel

Svindlerne ringer og hevder de er fra politiet og at den som er oppringt er utsatt for bedrageri.

NTB

Vest politidistrikt har lørdag kveld blitt kontaktet av flere personer som har blitt forsøkt utsatt for bedrageri.

Personene har blitt ringt opp av fra et mobilnummer som er registrert på politidistriktet.

– Personen som ringer, opplyser å være ansatt i Vest politidistrikt. Vedkommende hevder at de som blir oppringt, er utsatt for bedrageri og ber de gi fra seg personlige opplysninger slik at saken kan etterforskes, skriver politiet.

De understreker deretter at dette er svindel og at de som blir oppringt, ikke må gi fra seg verken personlig informasjon eller bankopplysninger.