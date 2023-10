Drapsforsøkssiktet mann i Bergen fengslet i fire uker

NTB

En mann i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en mann ble knivstukket i Bergen i forrige uke, ble lørdag varetektsfengslet i fire uker.

Mannen ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 40-årene ble knivstukket og skadd utenfor et utested i Bergen natt til torsdag i forrige uke. Han ble først løslatt, men fredag ble han pågrepet på nytt etter at siktelsen ble skjerpet til drapsforsøk, skriver Bergensavisen og Bergens Tidende.

Lørdag ble mannen framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, og politiet fikk medhold i begjæringen om fire ukers fengsling, skriver Bergens Tidende.

Ifølge politiadvokat Bernt Dahlsveen ble endringen i siktelsen gjort etter et nytt avhør av den knivstukne mannen og kartlegging av skadene han ble påført. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld.