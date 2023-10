NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 7. oktober

Mann pågrepet etter melding om skyting på Holmlia

En mann er sendt til sykehus med det som trolig er skuddskader etter en skyteepisode på Holmlia rett før midnatt natt til lørdag. En annen mann er pågrepet. Mannen har ifølge politiet skader i overkroppen som fremstår som skuddsår, men han er ikke livstruende skadd.

Ved halv ett-tiden natt til lørdag, meldte politiet at de har kontroll på en mann som har fått status som mistenkt.

– Av etterforskningsmessige hensyn blir det foreløpig ikke gitt ytterligere informasjon i saken, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt.

Seks drept i fengsel i Ecuador – alle var mistenkt for attentat

Seks menn ble drept i et fengsel i Ecuador fredag. Ifølge fengselsmyndighetene var de alle mistenkt etter drapet på en presidentkandidat i sommer.

Fernando Villavicencio tidligere journalist og medlem av nasjonalforsamlingen, ble skutt og drept etter et valgkampmøte i hovedstaden Quito 9. august.

President Guillermo Lasso fordømmer drapene i en melding på X. Han bedyrer at saken ikke skal dysses ned, men at myndighetene skal komme til bunns i drapene.

Jogger knivtruet og ranet i Stavanger

En mann i 20-årene ble påført kuttskader og ranet under en joggetur på en tursti ved Rosenli i Stavanger like før midnatt natt til lørdag. Mannen måtte behandles for kuttskader på legevakten etter ranet der han ble fraranet personlige gjenstander. Politiet fikk melding om ugjerningen klokken 23.54.

Ransmannen skal være i 30-årene og var kledd i mørke klær.

– Han skal være relativt høy, rundt 190 centimeter, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt til NTB.

INP over sperregrensen på nok en meningsmåling

Industri- og næringspartiet er over 4 prosent for tredje gang på meningsmålinger denne uken. Nå åpner partilederen for å sitte i regjering i 2025.

På oktobermålingen i Klassekampen og Nationen bryter Industri- og næringspartiet for første gang sperregrensen på 4 prosent på Norfaktas måling for de to avisene. På målingen er de klart større enn MDG og jevnstore med KrF som også gjør en god måling.

Rundt 1000 båtmigranter på et døgn til Kanariøyene

Mer enn 900 migranter fordelt på minst ti båter har kommet til Kanariøyene det siste døgnet, og flere er på vei, meldte spanske redningsmyndigheter sent fredag.

Ankomstene har vært mange de siste dagene. Kanariøyenes statsminister Fernando Clavijo beskriver situasjonen som uholdbar og kritiserer den spanske regjeringen for å ha en likegyldig holdning.

Godt over 1000 personer har ankommet til den minste og vestligste av Kanariøyene, El Hierro. Her bor det kun 11.000 mennesker, og øysamfunnet sliter kraftig med å håndtere ankomstene.

Tre barn døde da småfly styrtet i Australia

Fire personer døde da et småfly styrtet i et ubebygd område delstaten i New South Wales i Australia fredag. De omkomne er den mannlige piloten og tre barn som var passasjerer, opplyser politiet.

Flyet, et Cirrus SR22, hadde tatt av fra Canberra og styrtet ved 15-tida på ettermiddagen nær byen Queanbeyan. Flyet tok fyr etter styrten, og brannmannskaper prøvde å slukke flammene, men alle om bord omkom.