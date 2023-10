Tre skadd i ulykke på E16 ved Gardermoen

NTB

En kvinne i 20-årene er kritisk skadd i en frontkollisjon mellom to personbiler på E16 i ved Gardermoen fredag kveld. To andre er alvorlig skadd.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 19.03.

Hendelsen skjedde like nord for rundkjøringen der E16 møter fylkesvei 176, nordvest for Oslo lufthavn Gardermoen. Ifølge politiet ser det ut til at den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt.

– Vi har fått tilgang til et dashbord-opptak fra en bil ved ulykkesstedet, og det fremstår som om bilen den unge kvinnen kjørte havnet over i feil kjørefelt før det smalt, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB.

En lege som tilfeldigvis passerte ulykkesstedet, fikk gitt førstehjelp til de skadde før ambulansefolkene kom fram.

Kvinnen i 20-årene som ble fløyet til Ullevål, betegnes som kritisk skadd. To andre involverte i den andre bilen – en kvinne og en mann i 30-40-årsalderen – er kjørt til sykehus i ambulanse med det som ifølge politiet er alvorlige skader.

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen foretok undersøkelser på stedet etter ulykken, og veien var stengt i begge retninger i vel seks timer etter ulykken. Veien ble åpnet for trafikk i 1.30 -tiden natt til lørdag.