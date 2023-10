FHI varsler influensapandemi

Hvor kraftig influensatoppen blir og når den kommer, er foreløpig i det blå.

Vinteren nærmer seg og med det følger også en ny sesong med influensa.

Kjersti Rydland, leder for influensavaksineprogrammet ved Folkehelseinstituttet (FHI), sier det foreløpig er veldig lite influensa i omløp i Norge og Europa.

– Men det vil endre seg utover høsten og vinteren. Det er ganske så sikkert at det vil bli influensaepidemi i vinter, men vi kan ikke vite når toppen vil komme eller hvor kraftig det blir, sier hun til ABC Nyheter.

Tomme for vaksiner utenom program

Hun er tydelig på at personer i risikogruppene og helsepersonell bør ta influensavaksine før vinteren starter.

– FHI har fremdeles vaksine igjen til risikogrupper og andre målgrupper, og det er ingenting som tyder på at vi vil gå tomme for vaksine til influensavaksinasjonsprogrammet. Vi har imidlertid ikke vaksine igjen til bruk utenom program. Dette er tilgjengelig fra apotekene, forteller Rydland.

I disse dager sendes årets influensavaksine rundt om i landet. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem og alle fra fylte 65 år anbefales influensavaksine av FHI. Kommuner oppfordres til å bestille Fluad Tetra, en såkalt adjuvantert influensavaksine som bare gis til personer over 65 år.

I fjor gikk FHI tomme for adjuvantert influensavaksine, men i år har instituttet tatt inn flere doser. En adjuvantert vaksine gir bedre effekt enn annen influensavaksine hos de eldste fordi den inneholder et stoff – adjuvans – som øker effekten av vaksinen ved å øke immunresponsen i kroppen

Mener vaksine kan redde mange liv

Ifølge FHI tilhører nær 1,6 millioner mennesker i Norge grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, som lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske sykdommer.

Opptil 2000 personer har dødd av influensa på én sesong, og FHI mener influensavaksine kan redde mange liv. I en gjennomsnittlig sesong i Norge legges rundt 5000 personer inn etter alvorlige komplikasjoner av influensa.

Selv om noen får influensa tross vaksinering, ser det ut til at vaksinen kan redusere risikoen for et alvorlig sykdomsforløp.