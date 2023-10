Husbrann i Holmestrand under kontroll

NTB

Den kraftige boligbrannen i Hof i Holmestrand var fredag kveld under kontroll. Det var ingen hjemme i huset på gården.

– Vi har kontroll på spredningsfaren. Det er trist at våningshuset har brent ned, men da vi kom, var det full fyr i boligen, og konstruksjonen hadde begynt å rase innvendig. Da prioriterte vi å redde byggene rundt, meldte vakthavende brannsjef Einar Flogeland i Vestfold interkommunale brannvesen på X/Twitter i 21-tiden fredag.

Noe senere opplyste politiet at det foregår en kontrollert nedbrenning på stedet, og at det ikke er noen spredningsfare. Det er bekreftet at ingen er skadd eller savnet etter brannen.

Flogeland beskrev at det var kraftig gnistregn og nedfall fra brannen.

– Politiet hjelper oss med å sjekke omgivelsene. Tankbil henter slokkevann ved bensinstasjonen i Hof, og strømmen er tatt, opplyste han.