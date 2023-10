Sindre Finnes har sendt ny aksjeliste til Stortinget

Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, har sendt en ny informasjon til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Lista er offentliggjort av Stortinget.

Sindre Finnes opplyser at det ikke er mulig å få ut tidspunkter for samtlige handler, noe som har vært etterspurt.

Ifølge E24 viser lista at Sindre Finnes gjorde 3290 aksjehandler i de åtte årene Erna Solberg var statsminister. Det er 350 færre enn de tidligere har sagt.

Se video: Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

Erna Solberg snakket ut en uke etter aksje-skandalen

– Omfattende arbeid

Kontrollkomiteen gransker regjeringens habilitetssaker. Aksjesaken til Solbergs ektemann er en av sakene komiteen ser på.

Saksordfører Grunde Almeland (V) sier at de trenger tid på å gå gjennom den nye aksjelista.

– Vi har fått omfattende informasjon, godt over 200 sider med detaljer fra Finnes. Vi vil med andre ord trenge tid på å gå gjennom alt, sier Almeland i en uttalelse til NTB.

– Men all informasjon er med på å skape et grunnlag for den saken vi neste uke skal lande videre prosess på. Kommende tirsdag vil komiteen møtes for å diskutere de siste dagers utvikling i saken, sier han.

Almeland sier det er positivt at Finnes deler lista. Han sier det er nødvendig med full åpenhet for å gjøre jobben de skal gjøre.

– Akkurat hvor relevant denne listen vil være for kontrollkomiteens sak gjenstår å se. Det vi har fått i ettermiddag, er en veldig lang liste som det som sagt vil ta tid å gå gjennom, sier Venstre-politikeren.

– Ser ut til å være nok

Høyres Peter Frølich, som er leder for kontrollkomiteen, sier at det ved første øyekast ser ut til at listen inneholder tilstrekkelig informasjon.

– Dokumentene skal inneholde noen korreksjoner og flere detaljer knyttet til nøyaktige kurser. Dette er nyttig grunnlag for komiteens arbeid, sier Frølich.

– Men det trengs litt tid for å gå gjennom materialet og vurdere om det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon, legger han til.

– Klar til å bidra med mer

Finnes' advokat Thomas Skjelbred sier at lista er utarbeidet på grunnlag av data fra Sbanken, Nordnet og Oslo Børs – samt Finnes personlig.

– Dette har vært et omfattende arbeid og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, sier Skjelbred.

– Skulle Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité finne at det er behov for ytterligere skriftlig informasjon, er Sindre Finnes forberedt på å bidra med det så langt han rår over etterspurt informasjon, sier advokaten.

Solberg sa på en pressekonferanse like etter valget at hun hadde vært inhabil i flere saker på grunn av ektemannens aksjehandel.

Det ble da lagt fram en liste, men det ble etterspurt mer informasjon – blant annet om tidspunkt for handlene og summer. Det er den informasjonen som nå er med i den nye lista.