Kvinne dømt til tolv års fengsel for drap i Namsos

En tekniker fra politiet ved stedet der en mann ble funnet død i Namsos rett før jul i fjor. Nå er kvinnens samboer dømt for drap. Foto: Kjetil Langeng / NTB

NTB

En kvinne i 30-årene er dømt til fengsel i tolv år for å ha drept sin samboer i Namsos i desember i fjor.

Dommen ble avsagt i Trøndelag tingrett fredag.

Hendelsen fant sted natt til lille julaften i fjor. Kvinnen ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men siktelsen ble senere skjerpet til drap.

Under rettssaken nektet den ukrainske kvinnen straffskyld for å ha knivstukket samboeren slik at han døde.

Hun forklarte blant annet at det oppsto en krangel mellom kvinnen og samboeren på grunn av hans misnøye med barna, samt at han var i ferd med å angripe dem.

«Slik tingretten ser det, foreligger ingen holdepunkter for at fornærmede på tidspunktet for knivstikkingen, var i ferd med å angripe barna», heter det.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient og har følgelig ingen kommentarer om dette nå, sier kvinnens forsvarer, Rolf Christensen, til NTB.

Han er avhengig av å få tak i tolk, men opplyser planen er å få snakket med kvinnen i løpet av helgen.

Dommen er i tråd med aktors påstand. Kvinnen må også betale 300.000 kroner i oppreisningserstatning til samboerens mor.