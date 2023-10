Pensjonistforbundet svært skuffet over budsjettet

NTB

Statsbudsjettet er en stor skuffelse for landets eldre, mener Pensjonistforbundet. – En eldresatsing uten penger er ingen satsing, slår leder Jan Davidsen fast.

– Her er ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister, på tross av at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt. Samtidig foreslår regjeringen å øke egenandelen med 4,35 prosent for legetjenester og pasientreiser, som i stor grad benyttes av eldre, sier han i en pressemelding fra forbundet.

Davidsen sier tallene som oppgis av finansministeren i ulike medier, ikke er hentet fra budsjettforslaget for 2024.

– Han har i dagens nyhetssendinger sagt at regjeringen har økt pensjonen for alle med 8,5 prosent, og at det er lagt inn mer penger til minstepensjonister. Han snakker da om gamle penger, årets trygdeoppgjør – ikke om neste års budsjett. I budsjettforslaget for 2024 er det ingen ekstra økning, verken til minstepensjonister eller andre med lave pensjoner. Regjeringen viser heller ingen vilje til å løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, sier Davidsen.