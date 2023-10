Høyre reagerer på «frekkis» fra Mehl: – I beste fall status quo for politiet

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier politibudsjettet økes med 2 milliarder kroner. – En frekkis, sier Høyre, mens Frp frykter politiflukt.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at budsjettet for politiet økes med 2 milliarder.

– Med dette peker vi ut en tydelig retning for et politi som er til stede i lokalsamfunn over hele landet, sier Mehl.

Høyres justispolitiker Sveinung Stensland er ikke imponert.

– Å antyde at dette er 2 milliarder i vekst er en frekkis fra regjeringen, sier han til NTB.

– Dette er ikke engang et budsjett som kan hente tilbake de 364 politifolkene som har sluttet det siste året, ytterligere flere hundre kommer til å forsvinne før årsskiftet, sier Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Amundsen mener politiet ikke vil være i stand til å løse samfunnsoppdraget.

– Fallitterklæring

Stensland sier at politiet har et underskudd på flere hundre millioner kroner og mener budsjettet fra regjeringen gjør at de går i null.

– Dette er i beste fall status quo og ikke nok til å snu utviklingen vi ser i politiet. Det er ikke kompensert fullt ut for økt husleie engang, sier Stensland.

Han påpeker at prisveksten er høy også for politiet, og at et nullbudsjett ikke gir dem økte rammer.

– Politifolk måles i antall per 1000, der går det nedover. Hvis trenden fortsetter, kommer vi under 2 per 1000 neste år. Det vil være en fallitterklæring, sier Stensland.

– Politibudsjettet er nok en gang et trist skue for alle som håpet regjeringen endelig forsto alvoret, dette er ikke et budsjett som bremser utviklingen mot svenske tilstander i Norge, sier Amundsen i Frp.

Slik fordeles midlene

Regjeringen sier de 2 milliardene fordeles på fire prioriterte områder: 1,5 milliarder til å opprettholde aktivitetsnivået i politiet, samt styrket grunnbemanning og lokal tilstedeværelse, tiltak mot økonomisk kriminalitet og kamp mot vold og overgrep:

* 328 millioner til å styrke førstelinjen i politidistriktene

* 15 millioner til forebygging av ungdomskriminalitet i Oslo

* 9,5 millioner til pilot for politiutdanning i Alta

* 80 millioner til et etterforskningsløft

* 50 millioner til kampen mot økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk, hvor 15 millioner går til et nytt bedragerisenter i Økokrim

* 100 millioner til opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

* 72 millioner til å styrke PSTs kapasitet, blant annet mot terror.