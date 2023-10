SV krever mer til klimatiltak og familier med dårlig råd

NTB

Dette statsbudsjettet fjerner ikke matkøene, og klimasatsingen holder ikke i det heløe tatt, mener SV.

Regjeringens forslag til statsbudsjett tar verken dyrtida eller miljøet på alvor, mener SV. De varsler at de kommer til å bruke høsten på å trygge folk som merker renteøkning og høye priser, og på miljøpolitikk som monner.

Her kan du lese mer om statsbudsjettet!

– Vi kan bedre enn dette. Vi står i ei tid hvor folk som sliter, får det verre, og de med vanlig lønn rett og slett ikke får det til å gå rundt fordi renta og prisene er høye. Det må regjeringa ta på større alvor, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

– Hjelper ikke mot rentene

Hun mener regjeringen verken lover nok til klima eller til å hjelpe dem som sliter økonomisk.

– Vi er i ei dyrtid. Alt blir dyrere. Dette budsjettet fjerner ikke matkøene, og det hjelper ikke familier som har fått titusenvis av kroner i økte renter. Her må det sterkere lut til, sier Bergstø.

Ekstremvær bekymrer

En sommer med ekstremvær gjør henne bekymret for at regjeringen gjør for lite for å kutte utslipp.

– Sommeren var prega av hetebølger og ekstremvær over hele Europa, mens folk i Norge har mistet hjemmene sine, og bønder har måttet tåle både tørke og flom på noen uker. Dette er tida for offensiv miljøpolitikk, men det har ikke regjeringa i dette budsjettet, understreker Bergstø.

Hun mener regjeringen også har en lang vei å gå for å redusere Norges oljeavhengighet.

– Klimaendringene er her. Vi må ha politikk som kutter utslipp. Regjeringa har snakka om store miljøprosjekter lenge, og vi venter fremdeles. Dette holder ikke.