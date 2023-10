Solberg: – Manglende vilje til å modernisere offentlig sektor

- Dette budsjettet er stramt for næringslivet og stramt for det vi skal leve av i fremtiden, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Høyres toppledere mener budsjettet er for stramt, og at regjeringen mangler vilje til å modernisere og effektivisere.

– Det kommer på toppen av manglende vilje til å modernisere og effektivisere offentlig sektor. Det er et budsjett som ikke legger til rette for en bærekraftig finansiering av velferden til fremtidige generasjoner.

Finanspolitisk talsperson Tina Bru viser til at renta har vokst kraftig med Støre-regjeringen ved roret.

– Aldri før har renten økt så raskt som nå. Jeg er bekymret for at regjeringen nok en gang skriver ut feil medisin. Det viktigste nå er ikke nye kommuner, fylker og politikontorer. De færreste vil oppleve at budsjettet bidrar til å hjelpe dem med regningsbunken i hverdagen, sier hun.