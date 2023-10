NTB

Regjeringen foreslår skatte- og avgiftslettelser på seks milliarder kroner i statsbudsjettet for 2024.

– Det inkluderer at inntektsskatten for personer blir redusert med 400 millioner kroner samlet i 2024, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under fremleggelsen av statsbudsjettet.