Eksperter om statsbudsjettet: Ganske nøytralt og taler for ny renteheving

NTB

Ekspertene ble ikke tatt på senga av regjeringens statsbudsjett. – Godt i tråd med både Norges Banks og vår forventning, sier de.

– Budsjettet ser ut til å være ganske nøytralt, altså bidrar det verken til å løfte eller bremse veksten i økonomien, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til NTB.

– Dette var ganske som ventet og på linje med det Norges Bank hadde lagt til grunn, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea til NTB.

I forslag til statsbudsjett for neste år vil regjeringen bruke 409,8 milliarder oljekroner. Det er økning på 37,2 milliarder fra 2023. Pengebruken bekymrer ikke ekspertene.

– Selv om oljepengebruken øker med nærmere 40 milliarder, er innretningen slik at det gir et ganske nøytralt bidrag til norsk økonomi. Dermed burde ikke budsjettet i seg selv bidra til noen endringer i Norges Banks planer, sier Olsen til NTB.

Haugland tror heller ikke budsjettforslaget vil ha stor innvirkning på rentenivået.

– Vi holder en knapp på at styringsrenten heves ett knepp til, til 4,5 prosent i desember.

Likevel er det overraskelser å finne i nøkkeltallene.

– Merk at inflasjonsanslaget for neste år er et helt prosentpoeng lavere enn Norges Banks anslag. Om sentralbanken får rett, kan det ende opp med økt pengebruk når budsjettet skal revideres neste vår, sier hun.