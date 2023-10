Lokale medier: Nordmann pågrepet for drap i Thailand

NTB

En norsk statsborger er pågrepet i Thailand, bekrefter UD overfor Dagbladet. Ifølge lokale medier er han siktet for drap.

– Jeg kan bekrefte at vi er kjent med at en norsk statsborger er arrestert i Thailand, sier kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet (UD) Ane Haavardsdatter Lunde til Dagbladet.

Lunde kan ikke si noe om hva nordmannen er arrestert for, men lokale medier skriver ifølge Dagbladet at en nordmann torsdag ble arrestert for drap i en provins nord i Thailand.

– Vi kan ikke gi noen detaljer på grunn av taushetsplikt, men vi tilbyr vedkommende konsulær bistand, sier Lunde.

Mannens søster sier til VG at han slapp ut fredag mot kausjon.

– Det er helt grusomt. Vi har nervene i høyspenn, sier søsteren.

Ifølge søsteren har mannen hatt store helseproblemer den siste tiden og vært innlagt på sykehus i flere uker, før han ble skrevet ut mandag.

– Siden broren vår ikke klarer å ordlegge seg, trenger han hjelp fra venner og familie. Han trenger rehabilitering. Når alt dette er over, vil vi ha han hjem, sier hun.