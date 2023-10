NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 6. oktober.

Nobels fredspris kunngjøres

Hvem vinner Nobels fredspris for 2023? Det blir kunngjort på Nobelinstituttet klokken 11 av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant de mest omtalte favorittene, men det er også menneskerettighetsaktivister i Iran og Afghanistan og flere internasjonale domstoler.

Finansministeren legger fram statsbudsjettet

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram statsbudsjettet for 2024. Vedum går på talerstolen i Stortinget klokken 9. De øvrige statsrådene vil presentere sine andeler av statsbudsjettet på ulike steder i landet.

Finnes' advokat sender informasjon til kontrollkomiteen

Sindre Finnes' advokat Thomas Skjelbred vil oversende informasjon til kontrollkomiteen på Stortinget fredag ettermiddag. Finnes er gift med Erna Solberg, og har den siste tiden vært i hardt vær på grunn av aksjehandlene han gjorde da hun var statsminister.

Uformelt EU-toppmøte

Stats- og regjeringssjefer fra de 27 EU-landene samles til et uformelt toppmøte i Granada i Spania. Blant sakene på agendaen er utvidelse av unionen.

Toppkamp i superligaen

Manchester United tar imot Arsenal på hjemmebanen Leigh Sports Village i den engelske superligaen. De to lagene kom henholdsvis på andre- og tredjeplass forrige sesong. Arsenal, der norske Frida Maanum spiller, har mye å bevise etter at de tapte for Liverpool i sesongens første kamp foran et rekordstort hjemmepublikum forrige helg. Avspark er 20.30.