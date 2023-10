NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag. 6. oktober.

Washington Post: Biden og Xi planlegger møte

President Joe Biden og Kinas president Xi Jinping planlegger å møtes i California i november, bekrefter en kilde i Det hvite hus til Washington Post.

– Det er ganske sikkert at det blir et møte. Vi starter planleggingsprosessen nå, sier den ikke-navngitte kilden til avisa.

Møtet skal i så fall skje under toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (APEC) som avholdes i San Francisco 11.–17. november. USA og Kina har foreløpig ikke offisielt bekreftet møtet.

Biden og Xi møttes sist da de begge deltok på G20-toppmøtet på Bali i november. Der uttrykte begge presidentene viktigheten av diplomatiske møter ansikt til ansikt, samt håp om at relasjonen mellom Kina og USA skal komme på rett spor igjen.

20-åring fengslet etter macheteran i Oslo

En 20 år gammel mann som er siktet for grovt ran på Ulsrud i Oslo tirsdag, ble i Oslo tingrett torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Rettsmøtet gikk for lukkede dører, og fengslingskjennelsen er i tråd med politiadvokat Anne Lise Tingvolds begjæring.

En tenåringsgutt ble tirsdag kveld fraranet jakken sin på Ulsrud. To menn truet ham med en machete under ranet. Ingen kom til skade i under ranet, som politiet fikk melding om klokken 19.42. Hendelsen skjedde ved Ulsrud videregående skole.

Mann til Ullevål etter knivstikking i Halden – kvinne pågrepet

En mann ble torsdag kveld fløyet med helikopter til Ullevål sykehus i Oslo etter at han ble knivstukket i en leilighet i Halden sentrum.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.40. Mannen ble alvorlig, men ikke livstruende skadd. En kvinne som politiet mener er gjerningspersonen, ble pågrepet på stedet like ved Rødsberget i Halden et par timer etter voldshendelsen.

– Hun stakk først av, men kom tilbake til åstedet og ble pågrepet klokken 23.30, forteller operasjonsleder Håkon Hatlem i Øst politidistrikt til NTB.

Trump har trukket søksmålet mot Michael Cohen

Tidligere president Donald Trump har levert begjæring til retten om å trekke søksmålet han anla mot sin tidligere advokat Michael Cohen.

Det viser dokumenter fra retten i Florida torsdag ifølge Reuters. Ekspresidenten krevde 500 millioner dollar fra sin tidligere partner. Anklagene gikk på brudd på fortroligheten mellom klient og advokat, samt urettmessig berikelse.

Venezuela vil arrestere eksilpolitiker

Venezuela har utstedt arrestordre og ønsker Interpols hjelp til å pågripe tidligere opposisjonsleder Juan Guaidó (40), ifølge påtalemyndigheten i landet.

Statsadvokat Tarek William Saab sier i en uttalelse at Guaidó, som er i eksil i USA, må betale for sine forbrytelser. Anklagene går blant annet på forræderi og hvitvasking av penger.

Guaidó var tidligere en svært populær opposisjonspolitiker, men i desember besluttet opposisjonen å trekke støtten. Årsaken er at han i løpet av fire år ikke har greid å svekke Maduros grep om makten.