Klart for budsjettdagen: – Skyene er lysere enn i fjor

I dag legger regjeringen fram statsbudsjettforslaget for 2024. Finansministeren har lovet ansvarlighet, men det blir helt sikkert diskusjon om oljepengebruken.

– Målet med statsbudsjettet er å gjøre ting litt bedre og sikre trygghet for folk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap) til NTB.

Klokka 6.15 møter han pressen i forkant av årets store dag i Finansdepartementet. Deretter drar han nedover mot kontoret i Oslo sentrum og Stortinget.

Klokka 8 slippes nøkkeltallene fra budsjettforslaget, og klokka 9 publiseres alle budsjettdokumentene på regjeringens nettsider.

Da går også finansministeren på talerstolen og holder finanstalen, hvor han går gjennom hovedpunktene.

Pengebruk

Mye tyder på at regjeringen mener at det er rom for å øke oljepengebruken noe, uten at det fører til økt press i økonomien.

Vedum har også pekt på at den omstridte lakseskatten har gitt regjeringen mer handlingsrom.

– Alle norske barnefamilier bør sende en liten takk til norsk laksenæring og innføringen av grunnrenteskatten neste august, når de får lavere barnehagepriser, sier Vedum.

Brikkene faller på plass

Finansministeren har spesielt trukket fram tre hovedbrikker i satsingene de har gjort i budsjettet:

* Forsvaret. Her har regjeringen allerede varslet at de vil bruke 15 milliarder kroner mer neste år 2024.

* Pensjon. Pris- og lønnsveksten har gjort at det må settes av mye penger til dette. Vedum nevner økt pensjon som et av det største enkelttiltakene som treffer lommeboka til mange.

* Kutt i barnehageprisene fra 1. august 2024. Dette grepet ble varslet allerede før valget i september. Prisene kuttes fra 3.000 kroner til 2.000 kroner i måneden, og til 1.500 kroner på usentrale steder.

– Lysere skyer

På denne tiden i fjor gjentok regjeringen igjen og igjen at de la fram et stramt budsjett for å hindre ytterligere prisvekst og renteøkninger.

Før årets budsjett er budskapet ikke like tydelig. Vedum peker på at både SSB, Norges Bank og Finansdepartementet tror prisveksten er på vei ned.

– Skyene er lysere enn de var i fjor, det er mer håp, sier Vedum til NTB.

Men han understreker at de har gjort harde prioriteringer.

Han varsler også spesifikke grep for å hjelpe dem som sliter mest gjennom dyrtiden, men vil ikke gå i detalj.

Avviser at regjeringen «gønner på»

Debatten om oljepengebruken har allerede vært i gang før budsjettet er lagt fram.

LO har bedt regjeringen øke pengebruken, mens partiet Venstre har vært ute og advart regjeringen mot å bruke for mye penger.

På spørsmål om regjeringen «gønner litt» på i årets budsjett, svarer Vedum slik:

– Det kommer til å være trygt og ansvarlig. Så sånne ord som å «gønne på» blir veldig feil, sier han.